Папа Римский Франциск лишил духовного сана двух чилийских епископов, которые ранее были обвинены в сексуальном насилии над несовершеннолетними/

Как передает РИА Новости, об этом сообщила в субботу служба печати Святого престола.

Понтифик применил в отношении бывшего архиепископа Ла-Серены Франсиско Хосе Кокса и бывшего епископа Икике Марко Антонио Орденьеса положения особого рескрипта (motu proprio) Sacramentorum Sanctitatis Tutela вследствие «очевидных фактов домогательств к несовершеннолетним».

«Решение, принятое папой Римским в четверг 11 октября 2018 года, не допускает апелляцию», — подчеркивается в сообщении службы печати. Ватиканская Конгрегация доктрины веры уже довела до обоих высокопоставленных прелатов папское решение.

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