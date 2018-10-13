Потерявший свою должность глава Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфат Асланлы водит автомобиль стоимостью около 150 тыс. долларов.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались уникальные видеокадры.

На видео показано, как Руфат Асланлы тожественно въезжает во двор учреждения на своем синем спортивном Porsche 10 SN 003. Стоимость автомобиля приближается к 150 тысячам долларов. При этом его, как особо важную персону, сопровождает Range Rover с правительственными номерами. Руфат Асланы выходит из своего спорткара и ему тут же, словно генералу, отдает честь полицейский.

Из машины сопровождения выходит человек, который принимает ключи спорткара от Руфата Асланлы, после чего чиновник входит в здание.

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