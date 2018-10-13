Армения всячески препятствует налаживанию контактов между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал, что руководство Армении выступает с различными заявлениями и утверждениями, искажающими истинную суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Они абсолютно далеки от реальности и совершенно абсурдны. В частности, попытки руководства Армении увязать конфликт с правами человека или мнения о том, что якобы Азербайджан требует территории в Нагорном Карабахе без армянского населения совершенно неприемлемы и далеки от реальности. Реальность же такова, что армянская сторона оккупировала азербайджанские территории и осуществила военную агрессию против Азербайджана. Частью захватнической политики Армении против Азербайджана стали многочисленные военные преступления и преступные деяния против человечности, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Официальный представитель Администрации Президента отметил, что армянская сторона даже опровергает факт существования азербайджанской общины Нагорного Карабаха и всячески препятствует налаживанию контактов между армянской и азербайджанской общинами Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Хотелось бы напомнить армянской стороне, что во всех международных документах по правам человека ясно и однозначно указано, что осуществление каких-либо других прав, когда нарушаются права человека, абсолютно неприемлемо, и это неправильный подход.

Minval.az