«Шахматным организациям мира есть чему поучиться у азербайджанских шахматистов», — заявил недавно избранный глава Международной шахматной организации (FIDE) Аркадий Дворкович на пресс-конференции 12 октября, отвечая на вопрос «Москва-Баку».

«У нас есть федерации-лидеры, а есть те, кто еще учится. Федерация шахмат Азербайджана — одна из тех, у кого будут учиться. Мы продолжим сотрудничать с ней и рассчитывать на лидера мировых шахмат в развитии FIDE. Азербайджан действительно является одним из самых сильных в мире», — заявил Дворкович.

По его словам, несмотря на то, что в этом году Азербайджанская Республика не заняла призовых мест на соревнованиях, в индивидуальных поединках гроссмейстеры как всегда показали высокий уровень.

«Надеюсь, что Шахрияр Мамедьяров продолжит бороться за мировую корону. К тому же, в Азербайджане проходят крупные турниры. Мне кажется, это признак очень активной работы Махира Мамедова и его команды», — отметил Дворкович.

Minval.az