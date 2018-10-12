13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако, ночью и утром на отдельных территориях возможны дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-15, днем 16-19 градусов тепла, ночью в Баку ожидается 13-15,днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 772 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 85-95%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана 13 октября местами ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, однако днем на время прекратятся. Будет преобладать западный ветер, скорость которого ночью и утром временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 9-14 градусов тепла.

Minval.az