Цены на авиабилеты (в обоих направлениях) из нового аэропорта Стамбула в Баку составили 99 долларов США.

Как передает Тренд со ссылкой на турецкие СМИ, продажа авиабилетов в Баку уже началась.

Сообщается также, что цены на авиабилеты (в обоих направлениях) из нового аэропорта Стамбула в направлении Анкары и Антальи составят 59 турецких лир.

Первый рейс в Баку из нового аэропорта в Стамбуле состоится 1 ноября 2018 года в 15:55 по местному времени, обратный полет из Баку в новый аэропорт в Стамбул состоится 2 ноября текущего года в 08:53 по местному времени.

Согласно сообщению 31 октября состоится первый рейс из нового аэропорта в Стамбуле в Анкару.

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