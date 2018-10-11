Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с изменением погоды.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 12-го октября по утренние часы 13 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, на отдельных территориях возможны переменные осадки.

По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров постепенно опустятся на 2-4 градуса.

Начиная с северных районов, с утра 12 октября по вторую половину дня 14 октября в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, временами осадки. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможны грозы и град. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 3-5 градусов.

Уровень рек поднимется, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки.

Minval.az