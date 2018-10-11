Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего председателя ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева и еще 25 человек.

Как сообщает Report, бывший глава банка в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела. Остальные 25 человек уже ознакомились с материалами дела.

После завершения процесса ознакомления уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

По данным, Д.Гаджев и в этот раз обвиняется в присвоении, в его отношении выдвинуто обвинение по статье 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере) Уголовного кодекса.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Дж.Гаджиев 5 декабря 2015 года был арестован. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы. Недовольный решением суда бывший банкир подал апелляционную жалобу.

Minval.az