В Сураханском районе Баку в канализационном люке обнаружена нефть.

Как передает xezerxeber.az, канализационная линия на ул. Атамоглана Рзаева заполнена нефтью. По словам местных жителей, несколько месяцев тому назад в канализации уже скапливалась нефть, то в небольшом количестве, и тогда проблема была оперативно решена соответствующими органами. Однако за последние несколько дней нефть заполнила всю канализационную линию.

Как утверждают местные жители, нефть по канализационной линии добралась и в их дома, вытекая в ванной комнате.

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