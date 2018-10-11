Сотрудники Центра совершенствования работ (İŞGEM), расположенного в турецкой области Ван, изобрели прибор против града, и назвали его Dolusavar («Градоотвод»). Первый свой аппарат компания экспортировала в Азербайджан.

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на турецкие СМИ, прибор устанавливается на территории в тысячу гектаров. Он выпускает газ на высоту в 12 километров, предотвращая таким образом процесс кристаллизации воды и тем самым обеспечивая выпадение осадков в виде воды, а не льда.

Внешне аппарат напоминает ракету.

Председатель правления İŞGEM Махмуд Гедик, комментируя создание нового прибора, отметил, что в компанию обратился изобретатель. «Мы предоставили ему рабочее место и условия, и он смог создать прибор. Второй аппарат мы отправили в самый крупный фруктовый сад в Турции, в области Йозгат», — сказал он.

По словам Гедика, в последнее время град наносит серьезный урон сельскому хозяйству, а прибор поможет справиться с этой проблемой.

При этом он отметил, что никакого вреда здоровью и окружающей среде он не наносит: «Аналоги этого прибора раньше импортировались в Турцию. Но в последнее время процесс заморозился. Теперь его делают в Ване и экспортируют».

Напомним, что в советские времена в некоторых колхозах Азербайджана устанавливались специальные пушки, рассеивающие облака. Снаряды выпускались в облака и разрушали их, что предотвращало выпадение нежелательных осадков.

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