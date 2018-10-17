В Южно-Китайском море спасли группу филиппинских рыбаков, которые провели несколько суток на импровизированном плоту после того, как их судно утопила рыба, пишет издание Stars and Stripes.

12-метровую лодку, в которой находились пять человек, потопил марлин. Двухметровая рыба предположительно преследовала добычу и дважды врезалась в судно, пробив отверстия в его днище.

Оказавшись в воде, рыбаки сумели собрать из обломков своей лодки подобие плота. Спустя семь суток после инцидента пострадавших заметили моряки транспортного судна ВМС США Wally Schirra, которые доставили их в порт.

«Нам повезло, что мы нашли их, когда было еще не слишком поздно», — отметил старший помощник командира американского корабля, пояснив, что остатков пресной воды рыбакам хватило на два дня, а затем они были вынуждены пить морскую воду.

Minval.az