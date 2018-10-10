По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, во всех воинских частях Азербайджанской Армии продолжаются работы в сфере оснащения, обеспечения и улучшения социально-бытовых условий личного состава, сообщает МО АР.

10 октября Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии Центральной Военной Ветеринарной Лаборатории Министерства Обороны, которая была построена в соответствии с деятельностью, проводимой Президентом Азербайджанской Республики в области пищевой безопасности и требованиями нормативно-правовых актов, действующих в этой сфере.

Было сообщено, что в лаборатории, оснащенной самым современным техническим оборудованием, контроль за пищевой безопасностью осуществляется согласно государственным стандартам, а также требованиям нормативно-технических и других руководящих документов. В лаборатории проводится исследование пищевых продуктов растительного, животного и неорганического происхождения, поставляемых для личного состава Азербайджанской Армии. В специально отведенных помещениях проводятся физико-химические, бактериологические, радиологические и токсикологические исследования пищевых продуктов, контролируется их пригодность и соответствие стандартам качества.

Министру было доложено, что здесь созданы все необходимые условия для нормальной деятельности и отдыха личного состава.

Затем Министр обороны осмотрел хранилища, построенные на территории Центральной вещевой базы и Центрального продовольственного склада. Следует отметить, что подобные базы, предназначенные для полного обеспечения и оснащения личного состава, функционируют также в прифронтовой зоне.

Министр обороны осмотрел эталонные образцы продовольственного и вещевого имущества, предназначенного для личного состава Азербайджанской Армии, и поинтересовавшийся удобством, качеством и устойчивостью продемонстрированных здесь продукций, а также всех видов военной формы одежды, дал соответствующие указания.

Minval.az