Баку выделил в качестве финансовой поддержки Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) $200 тыс., сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Азербайджан выделил в октябре $200 тыс. для оказания поддержки UNRWA, испытывающего серьезные финансовые трудности», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Азербайджан разделяет «трудности, с которыми сталкивается народ Палестины, всегда находится рядом с ним в трудные для палестинцев дни и остается приверженным исламской солидарности».

«В текущем году у Агентства возникли серьезные финансовые трудности, поставившие под угрозу нормальную деятельность и дальнейшую реализацию программ организации. В этой связи международная общественность и ряд государств участвуют в различных кампаниях по оказанию поддержки UNRWA», — отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Minval.az