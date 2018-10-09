Президент Ильхам Алиев заявил, что конвенция по правовому статусу Каспийского моря, подписанная 12 августа, соответствует интересам Азербайджана.

«В подписанной конвенции по статусу Каспия полностью учтены все интересы Азербайджана», — сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.

Президент Азербайджана назвал подписанную конвенцию – «историческим документом». «Пять прикаспийских стран подписали этот документ после длительных переговоров. Это означает, что интересы всех стран соблюдены. Это очень серьезный документ, позволяющий расширить экономическое сотрудничество между странами региона», — добавил И.Алиев.

Minval.az