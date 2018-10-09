На погранзаставе в селе Сым Астаринского района погранотряда «Лянкяран» Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана были проведены оперативно-розыскные мероприятия, во время которых в качестве нарушителя государственной границы был задержан гражданин Ирана Шахбази Акбар Дилавер, говорится в сообщении ГПС.

При обыске задержанного лица было найдено 1,2 килограмма героина, 700 граммов опиума, 200 таблеток психотропного вещества «прегабалин» и 15 упаковок таблеток «мепротан».

В результате проведенных оперативно-розыскных мер были задержаны и переданы следствию граждане Азербайджана Ровшан Акперов, Хаяла Велиева, заказчик наркотического средства житель Лянкяранского района Парвиз Мамедов, которые приехали на эту территорию забрать наркотические средства.

По факту проводятся необходимые оперативно-следственные меры.

Minval.az