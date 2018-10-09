За последние два года 15 граждан Азербайджана получили грузинское гражданство.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство юстиции Грузии.

В министерстве заявили, что с 16-го сентября 2016 года по 17 августа 2018 года прекращено грузинское гражданство 199 граждан Азербайджана.

1 222 гражданина Азербайджана получили второе гражданство в Грузии.

В отчетный период в целом грузинское гражданство предоставлено 15 229 иностранцам. Большинство из них — 6 447 человек, составили граждане России. Для получения второго гражданства обратились 58 143 иностранцев, большая часть которых (41 631 человек) граждане России.

За указанный период 308 граждан Азербайджана получили разрешение на постоянное жительство в соседней стране.

Трое граждан Азербайджана получили разрешение на постоянное жительство в Грузии на основе инвестиций.

144 азербайджанцам разрешили жить в соседней стране в целях воссоединения с семьями, а 321 гражданин Азербайджана получил право работать в Грузии.

25-ти гражданам Азербайджана дали разрешение на проживание в Грузии для учебы.

Minval.az