10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана 10 октября преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидаются грозы, дожди. Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 6-11, днем 14-19 градусов тепла.

Minval.az