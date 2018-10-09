«Продолжаются проверки в подотчетном ИВ Баку производственном объединении «Лифтремонт». В отношении структуры ведутся следственные мероприятия».

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что сформирована следственная группа, будет обеспечено объективное ведение следственных мероприятий.

Кроме того, как заявил Кямран Алиев, в отношении бывшего гендиректора ПО «Лифтремонт» Гудрата Шукюрова возбуждено дополнительное уголовное дело по статье УК АР 193-1 (легализация денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем).

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