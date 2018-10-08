В Перми завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.

Как сообщает «Азериспорт», азербайджанский борец Муса Мирзоев (130 кг) стал чемпионом, одержав три победы.

Азербайджан представляли еще четверо спортсменов.

Minval.az