В Перми завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.
Как сообщает «Азериспорт», азербайджанский борец Муса Мирзоев (130 кг) стал чемпионом, одержав три победы.
Азербайджан представляли еще четверо спортсменов.
В Перми завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.
Как сообщает «Азериспорт», азербайджанский борец Муса Мирзоев (130 кг) стал чемпионом, одержав три победы.
Азербайджан представляли еще четверо спортсменов.
Дата: 2018/10/08 22:05
Раздел: Азербайджан, Спорт
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