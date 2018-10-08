Проведены тренировки по парашютной подготовке с подразделениями Азербайджанской Армии. Как говорится в сообщении МО АР, в ходе тренировок личный состав выполнил различные задачи, были совершенствованы боевые навыки военнослужащих.
Проведены тренировки по парашютной подготовке с подразделениями Азербайджанской Армии. Как говорится в сообщении МО АР, в ходе тренировок личный состав выполнил различные задачи, были совершенствованы боевые навыки военнослужащих.
Дата: 2018/10/08 20:01
Раздел: Азербайджан, Армия
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