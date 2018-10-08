В Азербайджане более 230 заключенных носят электронные браслеты, отбывая определенные наказания, и Центр электронного мониторинга осуществляет беспрерывный действенный контроль над ними.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

Было отмечено, что применение электронных браслетов к лицам, которые судом осуждены условно или досрочно освобождены, создает возможность организовать контроль над эффективным исполнением наказания.

Было отмечено, что с этой целью в службе пробации министерства юстиции осуществляет деятельность Центр электронного мониторинга, оснащенный современным оборудованием.

Minval.az