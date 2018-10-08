9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах есть вероятность кратковременных дождей. Будет преобладать южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 764 мм ртутного столба,относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 9 октября преимущественно без осадков. Однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 19-24, в горах ночью 3-7, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az