Азербайджан оказал гуманитарную помощь Индонезии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, в целях ликвидации последствий землетрясения силой 6,9 баллов в Индонезии 5 августа, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 50 тыс. долларов США были переданы индонезийской стороне на гуманитарные цели.

Отметим, что в результате стихийного бедствия произошедшего в Индонезии в августе в стране, особенно в Ломбоке, были разрушены до 70 000 домов, более 600 школ, 3 больниц, 65 мечетей и более 5 мостов. По данным международных гуманитарных организаций и международных СМИ, в результате землетрясения около 2000 человек погибли и 390 000 человек остались без крова.

Minval.az