Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в понедельник с установленным в Приморском парке азербайджанским павильоном, который ранее был представлен на Всемирной выставке «Milan Expo 2015», сообщает сайт главы государства.

«Представленный на Всемирной выставке «Milan Expo 2015» был доставлен в Баку в разобранном виде и заново собран на территории Приморского парка», — сказано в сообщении.

Национальный павильон Азербайджана на Всемирной выставке «Milan Expo 2015» в течение пяти месяцев 2015 года посетили более 3,25 млн человек.

Также Ильхам Алиев ознакомился в Приморском парке с проектом Азербайджанского национального павильона, который будет представлен на выставке «Dubay Expo 2020». После ознакомления глава государства дал соответствующие распоряжения по началу строительства павильона, а также по вопросу его возможного разбора и доставки из ОАЭ в Баку после окончания выставки в Дубае.

Minval.az