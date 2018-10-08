Главный вор в законе Азербайджана Надир Салифов, известный в криминальных кругах как Лоту Гули, обложил данью крупных азербайджанских предпринимателей при помощи видеоконференции. Об этом сообщает «Росбалт».

Как отмечает издание, интернет-формат позволяет криминальному авторитету вымогать деньги у бизнесменов, находясь в международном розыске. Его представители собирают предпринимателей вместе, после чего к ним по видеосвязи обращается Салифов и назначает каждому из бизнесменов сумму дани, которая колеблется от 2 до 4 миллионов рублей.

Обсуждению озвученные суммы не подлежат. Недавно Салифов через своих представителей сумел установить контроль над одним из самых больших оптовых продовольственных рынков Москвы, расположенном на Калужском шоссе. Там трудится большое число выходцев из Азербайджана.

23 августа сообщалось, что Надира Салифова задержали в Подгорице, столице Черногории, но позже отпустили.

На сегодняшний день Надир Салифов наряду с Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) и Лашей Шушанашвили (Руставский) считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России. Прежний лидер, Захарий Калашов (Шакро Молодой), недавно получил почти 10 лет тюрьмы за вымогательство.

Minval.az