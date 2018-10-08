Азербайджан полностью устранил свою зависимость в телекоммуникационной сфере.

Как передает Тренд, об этом президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде сказал, выступая в понедельник на мероприятии по случаю начала международного семинара, посвященного космическим и глобальным навигационным спутниковым системам.

По его словам, когда десять лет назад Азербайджан объявил о запуске на орбиту своих спутников, то к этому отнеслись скептически. «Однако запуск на орбиту своего спутника показал, что намерение Азербайджана было серьезным. Недавний запуск третьего спутника еще больше расширяет возможности Азербайджана в телекоммуникационной сфере», — сказал Ализаде.

Он отметил, что большая часть специалистов, работающих в этой сфере, азербайджанские кадры.

Президент АН добавил, что научно-космические исследования укрепят международное научное сотрудничество.

Minval.az