Направлявшийся из Лянкяранского района в Баку микроавтобус перевернулся в Гарадагском районе столицы.

Как сообщает Report, во время происшествия пострадали 6 человек, в том числе 2 женщины.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров сообщил Report, что машины скорой медицинской помощи с места происшествия отвезли в больницу 6 пострадавших.

Он отметил, что четверо из раненых мужчины: «Один из мужчин был доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени академика М.Миргасымова, а остальные 5 человек в Клинический медицинский центр № 1».

Minval.az