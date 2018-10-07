По итогам Всемирной Шахматной Олимпиады россиянин Сергей Карякин отметил игру сборной Азербайджана.

Шахматист неоднократно выступал на Олимпиадах и за эти годы смог завоевать два серебра и две бронзы. В том числе и в Батуми, где команда России набрала одинаковое количество очков с Китаем и США, но стала третьей по дополнительным коэффициентам. «Вы знаете, как я хочу выиграть Олимпиаду?! Но, скажем честно, на чистое первое место мы тут не наиграли. Турнир получился очень сложный. Команды равные. Очки может отобрать любой соперник. Посмотрите, как классно шла семь туров команда Азербайджана, где выступает мой друг и секундант Шахрияр Мамедьяров. Они всех сметали на своем пути. Однако в итоге не попали даже в десятку. Мы же проиграли Польше, не дожали сербов и Индию. И, несмотря на это, до последнего боролись за золото», — заметил С.Карякин в интервью «Спорт-Экспрессу».

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