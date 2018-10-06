Подготовка к открытию модульной электростанции «Лерик» мощностью в 16,5 мегаватт близится к завершению

Об этом сообщили Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

«Строительные и монтажные работы, а также работы по отладке уже завершены. Подготовка к открытию станции близится к завершению», — сказали в Миэнерго.

В министерстве отметили, что в настоящее время также продолжаются работы по строительству двух других электростанций – «Шимал-2» и Ордубадской ГЭС.

«На электростанции «Шимал-2» работы продолжаются в соответствии с графиком, разработанным ОАО «Азерэнержи». Завершены работы по строительству второго энергоблока станции, его объединению c первым энергоблоком, а также по строительству и отладке выходного канала холодильной системы, системы пожаротушения и установки по очистке морской воды. В то же время было завершено строительство подстанций и распределительных установок, установлены их системы безопасности. Построены четыре 220-киловольтные линии электропередачи, соединяющих станцию ​​с узловыми подстанциями, завершена модернизация систем безопасности на пяти 110-киловольтных линиях электропередачи. В эксплуатацию станцию планируется ввести к концу текущего года. Что касается строительства Ордубадской гидроэлектростанции деривационного типа, то работы по ней в данный момент продолжаются», — отметили в Минэнерго.

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