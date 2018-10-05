В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами ожидается дождь, днем сильный северо-западный ветер несколько стихнет.

Как передает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем — 16-18 градусов тепла

Атмосферное давление будет выше нормы, повысившись с 769 до 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем местами ожидаются грозы, временами будет дождливо. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Ночью — 14-17, днем — 18-22, в горах ночью — 4-7, днем — 7-11 градусов тепла.

Minval.az