Сроки открытия 19-й Республиканской ярмарки-продажи меда перенесены из-за резких изменений погодных условий.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель завотделом по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

«Открытие ярмарки меда отложено в связи с резким изменением погоды. Дополнительная информация о дате открытия ярмарки меда будет сообщено позднее», — сказал он.

Отметим, что продажа меда должна была быть организована на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова по адресу: улица Фатали Хана Хойского, 10. Церемония открытия ярмарки должна была состояться сегодня в 12:00.

Minval.az