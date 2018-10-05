В рамках плановых работ ЗАО «Бакинский метрополитен» по реконструкции станции «Бакмил» с завтрашнего дня в определенные часы вход-выход на станцию будут частично ограничены.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, пассажиры не смогут пользоваться услугами станции с 8:20 до 17:00.

«Известно, что эти ограничения поэтапно применяются с 8 августа. Целью является обеспечение безопасности рабочих, выполняющих ремонтные работы на станции, необходимость возникла именно поэтому.

Обновление устаревших от длительного пользования, не отвечающих современным требованиям оборудования и установок единственной наземной станции «Бакинского метрополитена» станции «Бакмил», а также ремонт, восстановление и реконструкция другой инфраструктуры – требование дня.

В указанное время дня (8:20-17:00) пассажиров просят пользоваться альтернативными транспортными средствами. Добавим, что согласно договоренности в Бакинским транспортным агентством, в отрезок времени ограничения доступа граждан на станцию «Бакмил», между станциями «Бакмил» и «Кёроглу» осуществляет деятельность автобусный маршрут.

Руководство «Бакинского метрополитена» приносит пассажирам извинения за временные трудности», — отмечается в информации.

Minval.az