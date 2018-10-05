Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Палаты надзора над финансовыми рынками, сообщает АзерТАДж.

Согласно указу президента, утверждается «Устав Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана», в соответствии с которым главным управляющим органом Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана станет Правление.

Ранее главным управляющим органом финансового регулятора страны был Совет директоров, который возглавлял Руфат Асланлы.

В связи упразднением Совета директоров свои должности потеряли председатель Руфат Асланлы, его заместитель Нигяр Мамедова и члены Совета директоров.

Указом президента устанавливается, что до назначения членов правления Палаты надзора над финансовыми рынками обязанности правления будет осуществлять сформированное до вступления в силу этого указа правление.

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