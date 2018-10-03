В очередном туре Всемирной Шахматной Олимпиады в Батуми сборная Азербайджана встречалась с командой Китая.
Матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу китайских шахматистов.
В очередном туре Всемирной Шахматной Олимпиады в Батуми сборная Азербайджана встречалась с командой Китая.
Матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу китайских шахматистов.
Дата: 2018/10/03 21:18
Раздел: Азербайджан, Спорт
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