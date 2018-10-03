Завершились соревнования на звание «Лучшая танковая рота», которые проводились согласно утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год, сообщает МО АР.

В ходе соревнований была проверена боеготовность танковых подразделений, а также усовершенствованы знания и боевые навыки экипажей. Команды успешно сдали зачеты по вождению, стрельбе в ночное и дневное время, физической подготовке и другим занятиям, а также точно, своевременно и правильно выполнили поставленные задачи.

По итогам соревнований был определен экипаж, удостоенный звания «Лучшая танковая рота». Согласно заключительным результатам комиссии, первое место заняла команда «Бейлаган», второе место — «Барда», а третье место досталось команде «Шамкир».

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