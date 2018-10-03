Аэростат в виде граната запустят в небо на азербайджанском празднике «Гранат» 6 октября в Екатерининском парке Москвы.

«Гостям предложат соусы, десерты, приправы и напитки из граната. А шеф-повара научат быстро очищать гранат, мариновать мясо в гранатовом соке и готовить необычный десерт – гранат в карамели», — передает «Национальный акцент».

Отмечается, что на празднике запланированы мастер-классы по живописи, фотографии и восточным танцам, интерактивные игры, конкурсы и викторины.

«На сцене выступят заслуженный деятель культуры Азербайджана Борис Шварцман, лауреат конкурсов «Голос Азербайджана» и «АзериСтар» Улькар Шахбазова, танцевальный ансамбль «Карабах» и другие коллективы»,- отмечает издание.

Minval.az