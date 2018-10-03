Сегодня день рождения бывшего главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.
Сын Эльмара Велиева Эльмир Велиев поделился фотографией с отцом в соцсети и написал поздравление.
Отметим, что Эльмару Велиеву исполнилось 58 лет.
Сегодня день рождения бывшего главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.
Сын Эльмара Велиева Эльмир Велиев поделился фотографией с отцом в соцсети и написал поздравление.
Отметим, что Эльмару Велиеву исполнилось 58 лет.
Дата: 2018/10/03 13:57
Раздел: Азербайджан
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