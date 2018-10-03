Сегодня день рождения бывшего главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Сын Эльмара Велиева Эльмир Велиев поделился фотографией с отцом в соцсети и написал поздравление.

Отметим, что Эльмару Велиеву исполнилось 58 лет.

Minval.az