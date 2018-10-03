В Ясамальском районном суде города Баку завершился суд над воспитательницей частного детского садика Kids Studio Фирузой Тагиевой.

Как сообщили 1news.az в суде, ей было предъявлено обвинение по статьям 133.2.1 («Истязание двух и более лиц») и 133.2.4 («Истязание лица, заведомо для обвиняемого не достигшего 14-летнего возраста, а также находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР.

На процессе под председательством судьи Азера Тагиева Фируза Тагиева была приговорена к условному наказанию с годичным испытательным сроком (в соответствии со статьей 70 УК об условном наказании).

Женщину освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, что ранее была обнародована видеозапись, на которой есть кадры избиения и жестокого обращения с детьми в частном детском садике Kids Studio. Одна из «героинь» ролика — воспитательница Фируза Тагиева. Заведующая детсадом Нигяр Мусеибова отметила, что не знала о видеокадрах, подчеркнув, что воспитательница уже уволена с работы, а садик закрылся.

Ф.Тагиева после распространения видеозаписи была арестована.

Minval.az