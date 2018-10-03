«Иногда в прессе пишут, что депутаты собираются два-три раза в месяц и больше ничего не делают. Но мы работаем. Например, парламентский комитет по правам человека представил свой отчет. Вы сами тоже увидели, сколько было проделано работы. Одна только работа спикера Милли Меджлиса Октая Асадова равна работе целого комитета. Журналисты порой не видят этого. Они думают, что мы два-три раза в месяц сидим на пленарном заседании парламента и все. Нет, это не так. В Милли Меджлисе осуществляются большие работы по усовершенствованию законодательства».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека сказал депутат Евда Абармов.

Он отметил, что журналистам следует ближе ознакомиться с отчетами комитетов Милли Меджлиса: «Тогда они узнают правду. Я говорю о своей работе. Постоянно работаю с избирателями. Иногда вижу, что к Милли Меджлису пришли люди, у них спрашивают, к кому вы пришли на прием, к Хады Раджабли? Они говорят нет, мы хотим встретиться с депутатом-евреем. Это очень приятно для меня, и еще значит, что мы работаем».

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