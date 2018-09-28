Визит в Баку президента РФ Владимира Путина завершен — несмотря на то, что по срокам он получился куда более «сжатым», чем планировалось. Главу РФ ждали в Баку еще во вторник, 25 сентября, но прибытие откладывалось. Владимир Путин появился в столице Азербайджана только 27 числа. Тем не менее намеченную программу выполнили полностью. Сначала президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, президент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетили соревнования на чемпионате мира по дзюдо на татами Национальной гимнастической арены в столице Азербайджана. Затем президенты приняли участие в официальной церемонии открытия IX Азербайджано-российского межрегионального форума. Потом — переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева один на один, за чайным столом. После чего главы государств отбыли на саммит СНГ в Душанбе.

О том, почему сроки визита так «сдвинулись», можно строить десятки предположений. И все же имеет право на существование версия, что не последнюю роль здесь сыграли события в регионах России: отмена выборов, замена сразу нескольких губернаторов, непростая ситуация на границе Чечни и Ингушетии…Все это по понятным причинам могло потребовать присутствия президента РФ на рабочем месте. И то, что визит в условиях такого цейтнота не был отменен, и его программу, включая и посещение соревнований в рамках чемпионата мира по дзюдо, менять не стали, факт показательный.

Однако, возможно, главная сенсация в другом. Конечно, в ходе визита было сказано много слов о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Россией. Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с Владимиром Путиным один на один подчеркнул: «Для нас Россия – очень важный и ценный партнер, друг, сосед, с которым у нас отношения самого высокого уровня. Думаю, что и в предстоящие годы мы будем идти по пути только наращивания нашего сотрудничества, создания еще лучших условий для бизнес-структур наших стран и укрепления взаимодействия по всем направлениям».

В самом деле, в своих выступлениях перед участниками Межрегионального форума главы государств говорили об экономическом, «инфраструктурном» и гуманитарном сотрудничестве. Большое внимание было уделено и туризму, и транспортной инфраструктуре, в том числе коридору «Север-Юг». Судя по многим признакам, на сей раз в фокусе внимания была скорее экономика. Тем более что выступать главам государств пришлось перед бизнесменами — участниками Межрегионального форума.

В свою очередь, Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку отметил: «В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его».

А вот тут надо бы повнимательнее. И поподробнее. Потому как это заявление Владимира Путина слишком похоже на констатацию того факта, что в Азербайджане дорожат своей независимостью, и это краеугольный камень, основа внешней политики. Да, в Баку готовы выстраивать с Россией добрососедские отношения, договариваться о сборке КамАЗов, вкладывать инвестиции в тепличный комплекс под Нижним Новгородом и туристические объекты Северного Кавказа, осуществлять проект «Север-Юг», но вот превращаться в «форпост» и жертвовать своим суверенитетом — увольте.

И это тем более красноречиво, что как раз накануне визита президента Азербайджана в Россию 1 сентября нынешнего года и ответного визита главы РФ в Баку определенная часть экспертного сообщества едва ли не как о свершившемся факте говорила о том, что Азербайджан чуть ли не завтра вступает в ОДКБ, а Россия взамен посодействует освобождению не то трех, не то пяти районов. Без сомнения, многие детали переговоров остались за закрытыми дверями, и о чем говорили президенты в ходе встречи один на один, по понятным причинам не раскрывается, однако в ходе азербайджано-российского саммита в столице Азербайджана так и не прозвучало «программных» заявлений ни по Карабаху, ни по военно-политическому «сближению».

Более того, как раз накануне визита Владимира Путина в Азербайджане произошло очень важное событие. 25 сентября был успешно выведен на орбиту второй телекоммуникационный спутник Азербайджана — Azerspace-2. Президент Азербайджана выступил по тому поводу со специальным обращением, где поздравил народ с этим большим успехом и охарактеризовал запуск спутника как очередную победу нашей страны. Глава государства напомнил, что «за последние пять лет Азербайджан смог вывести на орбиту три спутника. Сегодня Азербайджан является членом космического клуба мира и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности. Вывод спутников на орбиту демонстрирует силу нашего государства, нашу политику. У нас уже три спутника: телекоммуникационный спутник «Azerspace-1», наблюдательный спутник «Azersky» и «Azerspace-2»». При этом спутник произведен в Канаде, а выводила его на орбиту французская ракета Ariane-5 с космодрома Куру Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане. Перед этим в Баку принимали заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер. В Азербайджане прошла очередная «Неделя НАТО», что уж точно не похоже на подготовку ко вступлению в ОДКБ.

Не просматривается у РФ и шансов на «дипломатическую монополию». Как раз во время визита Путина в Баку министры иностранных дел Азербайджана и Армении встречались на полях сессии Генассамблеи ООН при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ. При этом рост напряженности на линии фронта очевиден: сообщения о гибели очередного армянского оккупанта появились синхронно с переговорами Путина в Баку. Но от заявок на дипломатическую монополию в стиле «Без России на Кавказе ничего не будет — ни мира, ни войны» в Кремле и на Смоленской площади предпочли воздержаться.

Наконец, как раз перед визитом Владимира Путина Азербайджан получил из Беларуси очередную партию «Полонезов». Что тоже, без сомнения, «информация к размышлению» для Москвы, но уже в такой деликатной сфере, как торговля оружием.

А вот тут тоже надо поподробнее. В ходе визита Путина в Азербайджан внимание на возможных поставках в Азербайджан российского оружия как бы не фокусировалось. На выставке ADEX-2018 Владимир Путин тоже не появился: сборную по дзюдо на победу «мотивировал», а вот оружейникам желать удачи не стал.

При этом слухи о том, что Азербайджан в ближайшее время может возобновить закупки оружия в России, циркулируют постоянно. «Оружейный вопрос» был в центре внимания во время сочинской встречи двух президентов, состоявшейся менее месяца назад. Более того, как раз накануне саммита ТАСС опубликовал внушительный список оружия, которое Азербайджан закупил у России. Где нашлось место и вертолетам нескольких модификаций, и танкам Т-72 и Т-90, и БТР, и артиллерии, и системам залпового огня, и многому другому. Что многие эксперты тоже расценили как недвусмысленный «месседж». Впрочем, «сработал» ли он — вопрос открытый. По крайней мере пока.

Понятно и другое. Азербайджан по итогам визита президента РФ в Баку явно «в плюсе». В том числе и потому, что наша страна еще раз подтвердила свой независимый внешнеполитический курс, а Россия не стала устраивать в ответ сеанс «выкручивания рук» и т.д. Сама Россия с точки зрения своих коренных национальных интересов точно не в минусе — Москва и Баку успешно развивают добрососедские отношения. Но при этом Кремлю не удалось взять «джек-пот» и продвинуть проект этакой «приватизации» Азербайджана. Более того, не просматривается и шансов, что это можно будет проделать в ближайшем будущем. Слишком велик риск получить вместо послушного сателлита откровенно враждебную страну, да еще рядом с неспокойным Северным Кавказом. В результате приходится разговаривать с Азербайджаном «на вы», совершать в условиях жесткого цейтнота рабочие визиты и запрятать подальше планы по «форсированию военно-политической интеграции».

А вот Армения получила целую серию не просто неприятных, а прямо-таки пугающих «месседжей». Сам факт визита Путина в Баку стал красноречивым доказательством, что в России намерены сохранить с Азербайджаном добрососедские отношения и не намерены их «обострять», тем более по капризным требованиям Еревана. Более того, настроение ереванским экспертам не на шутку испортил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Который огорошил ереванскую публику заявлением, что до конца года никакого визита Владимира Путина в Армению не будет. «Действительно, обсуждалась возможность организации визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются», — сообщил Ушаков на брифинге. Потом добавил: «Президенты, очевидно, встретятся, не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите или каких-либо сроках пока еще не обсуждается… Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год», — добавил Ушаков, которого со ссылкой на РИА «Новости» цитирует ереванский «Спутник».

В Ереване это расценили как пощечину. В особенности на фоне визита Путина в Баку. «Первый Информационный» не скрывает обиды. По мнению сайта, в словах Ушакова содержится «оскорбительный намек. Он по возможности принижает роль Армении в российской политике, следовательно, и государственное, политическое значение визита Путина в Армению. Тогда как армянская сторона упорно утверждает, что ереванский визит Путина будет официальным, следовательно, не столь важно, сколько раз Пашинян и Путин встретятся на других площадках, Ушаков же дает понять, что сегодняшние армяно-российские отношения не дотягивают до того, чтобы в приоритете решались их сроки, и по очереди перечисляет несколько мероприятий, в ходе которых Пашинян может «сфотографироваться» с Владимиром Путиным. Кстати, примечательно, что премьер-министр Никол Пашинян трижды встречался с Путиным и ни одна из этих встреч не была официальной». Из чего делает вывод: «Такова картина армяно-российских «блестящих» отношений. В окружении Путина уверены, что Армении бежать некуда, и она терпеливо будет ждать «братского» визита Путина, который состоится, если у президента России появится свободное «окно» на несколько часов».

Впрочем, в Армении прекрасно понимают: бежать стране действительно некуда. Вот и «народный премьер» Никол Пашинян то обещает вывести Армению из ЕАЭС и ОДКБ, то заверяет Россию в верноподданичестве, то устраивает судебный «наезд» на действующего генсека ОДКБ, то старательно выпрашивает аудиенцию у Владимира Путина, а Москва тем временем все более открыто поддерживает Роберта Кочаряна.

Впрочем, со своими внутриполитическими приоритетами граждане Армении вполне могут разобраться сами. Другое дело — внешнеполитические последствия для Кремля, прежде всего на азербайджанском треке, наличия такого форпоста, как Армения, где по указке из Москвы «народный премьер» послушно забывает о своих обещаниях вывести страну из ЕАЭС и ОДКБ, но вот подтолкнуть его к реальным компромиссам в Карабахе России оказывается не по силам. И это уже вопрос не к Пашиняну и не к Кочаряну.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az