Как уже сообщалось, Исполнительная власть города Баку обвинила ОАО «Азерсу» в том, что накануне во время ливня коллекторы воды были открыты слишком поздно. Было отмечено, что ОАО «Азерсу» следует произвести новые расчеты касательно мощности коллекторов и принять дополнительные меры.

Как заявил в интервью Qafqazinfo глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джаблаиллы, вечера структура работала в усиленном режиме, и в открытии коллекторов не было никаких задержек:

«У нас есть три линии для отвода воды. Одна из них расположена на проспекте Азадлыг, вторая — Самеда Вургуна, третья — Юсифа Мамедалиева. Сразу после поступления предупреждения о дожде наши специалисты прибыли на место и открыли линии на проспекте Азадлыг и улице Самеда Вургуна, спустив сточные воды в море. На улице Юсифа Мамедалиева была небольшая задержка, но она была вызвана не человеческим фактором, а слишком большим напором воды. Благодаря этим мерам, можно сказать, мы спасли станцию метро «Сахиль» от затопления. Все наши сооружения, коллекторы и линии были полностью в исправном состоянии».

Анар Джабраиллы также ответил за заявление о том, что пропускная способность коллекторов очень слабая, подчеркнув, что они были построены в Советское время. По его словам, в 2012-2015 годах они было проверены техникой из Германии и прочищены специальными машинами:

«Из находящихся на территории города Баку коллекторов было извлечено около 12 тысяч кубометров бытовых отходов. Среди мусора были также камни, щебень, холодильники, автомобильные покрышки, головы животных и так далее. После прочистки коллекторов их пропускная способность достигла 100%.

Другими словами, мы полностью выполнили приходящиеся на нас обязательства. Причина вчерашнего затопления одна –большое количество осадков в короткий промежуток времени. Из-за осадков выше нормы мы не смогли сразу же устранить весь поток сточных вод, однако через полчаса после прекращения дождя на дорогах и проспектах не осталось воды».

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