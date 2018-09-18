Вооруженные силы Азербайджана начали в понедельник широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск. К учениям привлечены свыше 20 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения. В ходе учений будут отработаны вопросы танкового прорыва эшелонированной обороны противника на нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории Карабаха, а также будут выполнены задачи по освобождению оккупированных территорий путем уничтожения военных и стратегических объектов, расположенных на территории врага нанесением ему ракетно-артиллерийских и авиационных ударов. Будут также проверены навыки личного состава по владению военной техникой и вооружением, поступивших на вооружение Азербайджанской Армии за последний год.

Известие о широкомасштабных учениях вызвало сильнейший нервный тик в соседней Армении, СМИ которой не упустили момента и стали усиленно тиражировать новость о том, что Азербайджан готовится к полномасштабной войне.

В интервью «Минвалу» военный эксперт Абузер Абилов рассказал о ходе учений и ответил на ряд вопросов, заданных ему корреспондентом издания.

— Азербайджан начал генеральную репетицию войны, что вызвало масштабную армянскую истерию. Как вы думаете, ожидаются ли в скором времени реальные?

— Хочу сразу же подчеркнуть, что учения азербайджанских ВС, вызвавшие истерию в Армении, – плановые. Как правило, проводятся они с привлечением разного вода войск (артиллерия, ПВО, ВВС). В данных учениях участвуют все роды войск и соединений, с привлечением 20-тысячного состава. Более чем 200 единиц военной техники. Армяне должны быть обеспокоены, потому что они отлично осведомлены о мощи азербайджанской армии, о ее подготовке и технических средствах. Я не могу сказать, что война не начнется. Она может начаться в любой день, потому что мировое политическое состояние сегодня такое, что Армения ежедневно пятится назад. В этой ситуации премьер Армении Пашинян все время отзывается об Азербайджане очень плохо – ругательски, критически, затрагивая разные вопросы. Армянская сторона в течении 25 лет пыталась вдолбить всем, и прежде всего Азербайджану, что в Нагорном Карабахе существует так называемая пресловутая «оборонительная линия Оганяна». Да, эта линия очень большая, значимая и несомненно очень трудная, но по сути азербайджанская армия перешла это направление за 2 часа, вернув контроль за всеми господствующими высотами. Армяне говорят, что талышское население близлежащих к этой зоне сел якобы вернулось назад, но согласно моему анализу (а я постоянно бываю в зоне военных действий), этого не наблюдается. В этих местах никто не живет. Население Карабаха открыто говорит самим армянам о том, что оккупированные Арменией земли нужно вернуть обратно в состав Азербайджана для того чтобы настал наконец мир.

— Воистину говорят, если хочешь мира – готовься к войне. И если война на самом деле неизбежна, то приблизительно за какой промежуток времени Азербайджан способен провести полномасштабную освободительную операцию в Карабахе? Особенно, если учесть тот факт, что азербайджанская армия намного сильнее армии агрессоров и кроме того, мы занимаем стратегически важные высоты?

— Если случится война, то о точных промежутках времени говорить неправильно. Военная тактика и стратегия имеют свои непреложные законы. Также отмечу, что существуют определенные периоды ведения войны. И период этот всегда попадает на весну-лето, когда не размыты дороги и горные тропы. Когда идут дожди или идет снег, проводить военные операции очень сложно.

Политическая ситуация округ Нагорного Карабаха ведет к тому, что в самое ближайшее время начнется глобальная военная операция. Именно военная операция, а не война. Азербайджан против войны с республикой Армения. Мы хотим освободить только свои законные территории. Военная операция в Карабахе и война – это два совершенно диаметрально противоположных понятия, хоть Армения и пытается склонить мировое сообщество к тому, что Азербайджан собирается воевать именно с республикой Армения. Раньше никто не отрицал того факта, что воюет только так называемая «армия освобождения Нагорного Карабаха», но сейчас уже открыто заявляют, что Армения лично участвует в этой оккупации. Если мы начнем операцию по освобождению Нагорного Карабаха, и со стороны Армении начнется переброска войск, если начнется обстрел азербайджанских сел, тут уже Армения будет считаться вовлеченной в войну. Насколько вы знаете, в ОДКБ Армению поставили на место, дали понять, что в случае, если Армения будет вовлечена в Карабахскую войну, то страны-члены ОДКБ, поддерживать ее не будут. И это, я вам скажу, большая победа для Азербайджана.

— Согласно уверению армянского полковника ВС Армении Корюна Гумашяна, Азербайджан продвинул свои позиции в ряде направлений. По его словам, на эти направления невозможно стянуть технику, и вышеозначенные стратегические зоны нужны Азербайджанской армии в качестве обзорного пункта, чтобы «контролировать ситуацию и давать указания». Насколько верно это заявление?

— Я скажу одно: сначала пусть этот «полковник» научится военному делу, военной тактике, прежде чем делать такие абсурдные заявления. Любая господствующая высота, которая держит любой значимый сектор врага, она несомненно является значимой для ведения военных действий, для получения разведывательных данных и наблюдения за передвижением вражеских войск. Армяне всегда заявляли о невозможности подъема или транспортировки военной техники в том или ином направлении, но так или иначе азербайджанская армия всегда и поднимала, и транспортировала военную технику куда только потребуется – даже тяжелое вооружение. Так что пусть прогнозов никаких не строит. И потом, не Арини, а село Арпачи – пусть научится своими именами называть объекты. Арпачи – азербайджанская территория, он под нашим наблюдением и поднимать технику на такую высоту нам нужды нет. С этой территории мы можем полностью контролировать дорогу из Армении в Ханкенди, когда армянские войска будут перебрасывать технику и вооружение. Кроме того, у нас есть вооружение, которое может нанести удар и по Еревану – с той же самой стратегической высоты, на которую якобы невозможно поднять тяжелую военную технику. Пусть этот «полковник» Корюн Гумашян подумает сначала об этом.

— Последний совместный турецко-азербайджанский военный парад был конкретным показателем того, что турецкая армия – в случае разворота событий на фронте, — будет сражаться за Карабах. В этом также уверены и армяне, которые уже не раз говорили об этом в своих СМИ. Как Вы считаете, на самом ли деле Турция протянет Азербайджану руку помощи в войне за оккупированные территории?

— Несомненно. Турецко-азербайджанское военное сотрудничество находится на очень высоком уровне, мы проводим совместные учения как на земле, так на воде и в воздухе. Кроме того, азербайджанские военнослужащие проходят полную подготовку в турецких военных вузах, турецкие инструкторы обучают азербайджанских солдат как победить в боевых действиях в горах и на других местностях. Последний парад послужил отличным показателем того, что турецкая армия всегда рядом с Азербайджаном, президент Турции Эрдоган открыто во всеуслышание заявил, что Карабах должен вернуться истинным его хозяевам. В техническом плане, в плане подготовки, в плане обеспечения войск в ходе боев в Карабахе они точно примут самое серьезное участие. И это немаленькое понятие, это огромная тактическая и стратегическая поддержка в ходе военной кампании. А, возможно, и в бой они пойдут вместе с нами.

— Широкомасштабные военные учения азербайджанской армии в зоне военных действий масштабно обсуждались и в социальных сетях. И очень многие пользователи азербайджанского сегмента Фейсбука высказали предположение, что в случае если Турция будет помогать Азербайджану в ведении военных действий за освобождение Карабаха, то армян непременно будет поддерживать Россия. Как Вы считаете, насколько это реально? Или же Россия закроет глаза на военные действия, которые могут развернуться между Арменией и Азербайджаном?

— Я бы не был столь уверен в том, что Россия закроет на это глаза. Россия станет помогать Армении только в том случае, если Азербайджан нарушит границы армянской республики, и будет наступать. Но, по сути, мы не собираемся нарушать границы. Мы проводим антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, а насчет стран-членов ОДКБ я уже сказал абзацем выше. Если Азербайджан начал войну в Арменией, то Россия, как союзник Армении, вмешается в нее. Но если Армения начнет воевать с Азербайджаном, то она не получит никакой поддержки со стороны России. Карабах – территория Азербайджана, и Россия никогда не отрицала этого факта.

Яна Мадатова

Minval.az