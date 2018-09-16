Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«17 сентября 2018 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации В.В. Путина с президентом Турецкой Республики Р.Т.Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в тексте.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, а также проблематику сирийского урегулирования.

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