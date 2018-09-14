Очередная встреча президентов Турции и России состоится в понедельник, 17 сентября.

Как передает «Анадолу», об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам турецкого министра, президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят тему сирийского конфликта.

«Мы видим, что в Идлибе ситуация ухудшается. Мы прилагаем усилия, чтобы остановить атаки на мирных жителей, находимся в тесном контакте по этому вопросу с РФ и Ираном. В последнее время общаемся и с другими партнерами. Мы продолжим эти контакты, в частности, в понедельник наш президент Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентом Путиным», — сказал Чавушоглу в ходе визита в Пакистан.

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