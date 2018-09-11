Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 26-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 12 сентября температура морской воды составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла. В течение дня скорость северо-западного ветра временами усилится.

В районах Азербайджана 12 сентября в основном пройдет без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

МЭПР предупреждает, что с 12 сентября по утренние часы 13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра может временами усилиться.

Minval.az