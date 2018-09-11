Интервью Minval.az с исполнительным продюсером Baku Media Center Таиром Алиевым:

— Всемирно известный брэнд Hugo Boss снял рекламный ролик в Центре Гейдара Алиева. Получилось просто великолепно. Скажите, как появилась эта идея, как долго шли переговоры ?

— Как вам известно, Baku Media Center функционирует с 2013 года. За этот, сравнительно непродолжительный срок, наша компания успешно реализовала сложнейшие поставленные перед ней задачи. К примеру, подготовив отвечающую современным и профессиональным стандартам аудиовизуальную продукцию, компания закрепила за собой статус самой передовой и инновативной медиа-структуры в Азербайджане. Самое современное оборудование , имеющееся у Baku Media Center, позволяет нашей компании производить широкий спектр продуктов — от национальных и международных спортивных и других престижных мероприятий до прямых трансляций, в том числе подготавливать видеоролики для различных организаций.

Весь мир уже давно признал, что Центр Гейдара Алиева является не только одним из символов современного Баку, но и считается одной из жемчужин мировой архитектуры. Так что, нет ничего удивительного в том, что Hugo Boss отобрал звезду фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнана и голландскую модель Биргит Кос в качестве лиц для своих новых ароматов, и решил подготовить для них короткий рекламный фильм.

Режиссеру было предложено 35 локаций для съемок фильма. Только две из локаций в привилегированных городах были в шорт-листе. Одной из них была столица Азербайджана. В итоге, режиссер принял решение, что Центр Гейдара Алиева в Баку — самая подходящая локация для съемок. Таким образом, наша компания была избрана партнером, как самая передовая в Азербайджане для проведения подобных съемок, и в результате этого сотрудничества был подготовлен высочайшего качества рекламный ролик.

— Каковы были первые впечатления представителей Hugo Boss от Центра Гейдара Алиева?

— Как я уже отметил, Центр Гейдара Алиева является одним из символов Баку и одной из жемчужин мировой архитектуры. Не случайно, что за дизайн Центра Гейдара Алиева в июне 2014 года архитектор Заха Хадид была удостоена премии «Дизайн года 2014». С этой точки зрения Центр Гейдара Алиева, вне всякого сомнения, способен восхищать и вдохновить всех и каждого своей архитектурой и неповторимым внешним видом.

— Какой была ключевая мысль роль авторов данного ролика?

— Поскольку клиентской стороной была Hugo Boss, они хотели, чтобы оба актера были всемирно известными. Кроме того, и это естественно, все оборудование для съемок соответствовало всем самым высоким современным стандартам. Плюс, все съемки должны были проходить в великолепном здании. На мой взгляд, все необходимые составляющие для реализации главной мысли авторов данного проекта были найдены ими в азербайджанской столице. Мы рады тому, что съемки проходили в Баку, и что Baku Media Center осуществлял «production service», внеся свою весомую лепту в дело популяризации нашей страны.

— Ролик снимали азербайджанские режиссеры и операторы или все же это – плод работы зарубежных специалистов?

— Творческая команда рекламного фильма состояла из зарубежных специалистов. Режиссёром фильма был Drake Doremus. Производством (production) фильма занималась компания Ridley Scott Creative Group. Baku Media Center и Radioaktive Film осуществляли production service. Масштаб этого проекта был настолько большим, что в него были вовлечены в общей сложности около 900 человек .

— В скольких странах мира будет продемонстрирован данный рекламный ролик и на какое количество просмотров его в ютьюб Вы рассчитываете?

— Hugo Boss — всемирно известный бренд. Ароматы этой компании продаются по всему миру. С этой точки зрения их целевая аудитория очень обширна. Они и сами заинтересованы в том, чтобы этот рекламный фильм помог привлечь больше людей, чтобы многие покупали больше новых ароматов. В связи с этим, я думаю, что данное видео просмотрят миллионы людей из самых разных стран мира.

— Безусловно, это прекрасный имиджевый проект. Планирует ли Баку Медиа Центр такого рода сотрудничество с иными известными брэндами, для ознакомления зрителей из самых разных стран мира с таким прекрасным архитектурным творением, как Центр Гейдара Алиева?

— Конечно, компания Baku Media Center заинтересована в реализации проектов, направленных на самую широкую аудиторию. До этого Baku Media Center работал над различными рекламными видеороликами для европейских игр «Баку-2015» и «Формулы-1». В том числе наша компания осуществляла прямую трансляцию XXX чемпионата Европы по художественной гимнастике, Tour de Azerbaidjan, Бакинских игр «Исламская солидарность 2017 года» и Чемпионат мира по велоспорту BMX в Баку. Кроме того, мы проводили прямую трансляцию матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2017 года, которые проходили в Баку. С этой точки зрения Baku Media Center привержен своей миссии и заинтересован в реализации подобных имиджевых проектов, имеющих важное значение для нашей страны.

— Есть ли в планах популяризация иных символов современного Баку, например «Кристал холл», «Флейм Тауэрс» или аэропорта Гейдара Алиева?

— Баку уже стал настолько популярен в мире, что международные бренды сами проявляют интерес к рекламной деятельности в столице Азербайджана. С этой точки зрения, я считаю, что у нам предстоит большая работа в данном направлении.

Акпер Гасанов

Minval.az