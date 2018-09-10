19 сентября традиционно показом оперы «Лейли и Меджнун» Уз.Гаджибейли Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета открывает 110-й юбилейный театральный сезон.

В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты оперы — Заслуженные артисты Азербайджана Эльнур Зейналов (партия Меджнуна), Джахангир Гурбанов (партия Нофеля), Тяйар Байрамов (партия Ибн Салама), а также молодая певица, лауреат конкурса мугаматистов Реване Амирасланлы (партия Лейли). Дирижировать оперой будет Заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Далее в рамках музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли на сцене театра также будут показаны 22 сентября балет Астора Пьяцоллы «Танго любви», 23 сентября опера Муслима Магомаева — «Шах Исмаил».

26 сентября состоится показ одноактных балетов Кара Караева «Дон Кихот» и «Лейли и Меджнун», 29 сентября зрители смогут посмотреть «Аршин мал алан» Узеира Гаджибейли, посвященный 90-летию со дня рождения видной оперной певицы, Народной артистки СССР Фирангиз Ахмедовой, а 30 сентября состоится показ опера Джакомо Пуччини «Иль Табарро».

Наряду с этим в новом театральном сезоне зрителей Театра оперы и балета ожидает много интересных постановок, премьер и ярких впечатляющих спектаклей, в которых будут принимать участие наряду с ведущими солистами Театра, и известные гранды оперного и балетного искусства из-за рубежа.

Minval.az