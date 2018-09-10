Министерство сельского хозяйства Азербайджана 5-28 октября проведет очередную ярмарку-продажу пчеловодческой продукции, говорится в понедельник в сообщении минсельхоза.

Ярмарка пройдет в Баку по адресу: Хатаинский район, проспект Нобеля 23 (в торговом центре ООО A.M.A.Y Holding). Ярмарка откроется 5 октября в 12:00.

Пчеловоды, желающие принять участие на ярмарке, должны представить свои удостоверения личности и передать свою продукцию на склад с 15 по 30 сентября.

С целью эффективной организации подготовительных мероприятий прием пчеловодческой продукции на склад будет осуществляться в нижеуказанное время:

По Лянкяранскому экономическому району – 15-18 сентября; по Аранскому экономическому району – 19-21 сентября; по Гянджа-Газахскому экономическому району – 22-24 сентября, Шеки-Загатальскому экономическому району – 25-27 сентября; Губа-Хачмазскому и Абшеронскому экономическим районам – 28 сентября; Горно-Ширванскому экономическому району – 29 сентября; Нахчыванскому, Кельбаджар-Лачинскому и Верхне-Карабахскому экономическим районам – 30 сентября.

В то же время, с целью обеспечения прозрачности, 4 октября 2018 года состоится жеребьевка для распределения мест, как по экономическим районам, так и в индивидуальном порядке.

Minval.az