Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в отдельных местах полуострова возможны грозы. Будет преобладать временами усиливающийся северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 24-25 градусов тепла. Ближе к вечеру скорость северного ветра местами усилится.

В районах Азербайджана 11 сентября в основном пройдет без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az