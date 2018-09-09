На 75-м Венецианском кинофестивале наградили победителей, триумфатором стали вестерны, а лучшим фильмом — «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона.

Как передает корреспондент «Интерфакса», решение жюри было объявлено на церемонии на главной площадке смотра — Sala Grande.

Обладателем главной награды Венецианского фестиваля, «Золотого льва», стал фильм «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона.

Картина на протяжении всего фестиваля входила в тройку лидеров рейтинга как кинокритиков, так и публики. Черно-белая лента рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годах — об отношениях внутри семьи, со служанками, чьи судьбы переплетаются на фоне исходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков.

«Серебряного льва» за режиссуру получил француз Жак Одийяр за вестерн «Братья Систерс». Картина повествует о братьях-охотниках за головами, которые по заданию таинственного Командора должны найти золотоискателя-авантюриста. Главные роли исполнили Хоакин Феникс, Джон Си Райли, Джейк Джилленхол.

Гран-при жюри достался «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса. Фильм рассказывает об интригах при дворе королевы Анны в Великобритании XVIII века. В главных ролях — Эмма Стоун, Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Николас Холт и другие.

О.Коулман за участие в фильме была награждена Кубком Вольпи за лучшую женскую роль. Она сыграла Королеву Анну.

В свою очередь Уиллем Дефо стал обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль в картине «Ван Гог. На пороге вечности».

Фильм «Баллада Бастера Скраггса» Братьев Коэн был отмечен призом за лучший сценарий.

Еще один вестерн, картина «Соловей» Дженнифер Кент получила специальный приз жюри. Лента стала единственной в основном конкурсе, которую сняла женщина. «Надеюсь, в следующем году мир увидит больше картин женщин-режиссёров», — сказала Дж.Кент.

Фильм также был отмечен Призом Марчелло Мастроянни (вручается молодому актёру или актрисе). Награду получил Байкали Ганамбарр. Со сцены актёр поблагодарил женщин, благодаря которым была снята эта картина.

Российская актриса Наталья Кудряшова, сыгравшая в фильме «Человек, который удивил всех» получила приз 75-го Венецианского кинофестиваля в секции «Горизонты» за главную женскую роль.

Приз Международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) достался картине «Закат» Ласло Немеша. Действие в картине происходит накануне Первой Мировой войны. Главная героиня, Ириш Лейтер, приезжает в Будапешт и пытается устроится в шляпный магазин, который ранее принадлежал ее родителям. После отказа Ириш начинает расследование своего прошлого.

Венецианский фестиваль — старейший в мире. Он был учрежден в 1932 году.

75-й Венецианский фестиваль проходил на острове Лидо с 29 августа по 8 сентября.

Жюри основного конкурса возглавил Гильермо дель Торо. В него также вошли английская актриса Наоми Уоттс, австрийский актёр и режиссёр Кристоф Вальц, новозеландский режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, итальянский режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, польская режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

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